Чех пропустил три шайбы за период в хоккейном матче в Брно

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех принял участие в хоккейном матче, посвящённому легенде чешского хоккея Мартину Гавлату, который защищал цвета шести команд за свою 15-летнюю карьеру в НХЛ.
Игра состоялась в чешском Брно. Футболист под овации трибун занял место вратаря в первом периоде, на старте игры демонстрировал хорошую реакцию, однако не сумел спасти свою команду от трёх пропущенных шайб.
«Я пообещал «Арсеналу», что вернусь в расположение клуба сразу после этого матча. Утром я тренировался с командой, так что это совсем короткая поездка. Один период на льду — для меня это хорошее упражнение, большой и очень приятный опыт», — цитирует Чеха Daily Mail.
Уже сегодня, 11 августа, «Арсеналу» предстоит встретиться с «Лестер Сити» на старте нового сезона английской Премьер-лиги.
Видеоматерил, посвящённый участию Чеха к хоккейном матче, можно посмотреть на странице чешского канала isport TV.