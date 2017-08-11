В матче «Ботафого» и «Насьоналя» арбитр показал четыре красные карточки

В Рио-де-Жанейро завершился ответный матч местного клуба «Ботафого» и «Насьоналя» из Монтевидео в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Бразильцы одержали победу над соперниками из Уругвая со счётом 2:0 — Бруно Силва и Родриго Пимпау установили окончательный результат уже к 6-й минуте.
Главному арбитру встречи Вильмару Рольдану Пересу пришлось изрядно потрудиться — в течение матча он показал четыре жёлтых и одну красную карточку футболистам «Ботафого», а также сделал пять предупреждений и удалил троих игроков «Насьоналя», вступивших в стычку на футбольном поле под занавес противостояния.
В четвертьфинале турнира «Ботафого» встретится с «Гремио».
Видео потасовки футболистов доступно для просмотра в YouTube.
«Гремио» вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес, Луан провёл на поле весь матч