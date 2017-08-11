«Ливерпуль» заключил долгосрочное соглашение с 20-летним хавбеком Кентом

Полузащитник «Ливерпуля» и молодёжной сборной Англии U20 Райан Кент поставил подпись под новым соглашением с мерсисайдским клубом. Продолжительность и финансовые условия нового контракта не раскрываются, однако известно, что оно является долгосрочным.
Кент неплохо проявил себя в серии предсезонных матчей «Ливерпуля» этим летом, приняв участие в семи играх.
«Это большое достижение для меня и очень лёгкое решение. В команде я работаю с тренером, который любит задействовать молодых игроков и готов тратить время, чтобы помочь мне прогрессировать», — цитирует выпускника Академии пресс-служба «Ливерпуля».
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