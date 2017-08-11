«Сантос» и «Сан-Лоренсо» пробились в четвертьфинал Кубка Либертадорес

Футболисты «Сантоса» вышли в четвертьфинал Кубка Либертадорес, оказавшись сильнее «Атлетико Паранаэнсе» и в ответном матче. После победы со счётом 3:2 в первой игре команда Левира Кулпи добилась победы со счётом 1:0 и в домашнем противостоянии. Автором единственного гола стал Бруно Энрике, отличившийся на 78-й минуте.
В параллельном матче выход в следующую стадию турнира оформил клуб из Аргентины «Сан-Лоренсо». Победитель противостояния с эквадорским «Эмелеком» был определён в серии послематчевых пенальти, удачливее в которой оказались аргентинцы.
В четвертьфинале турнира «Сантос» встретится с «Барселоной» из Эквадора, а «Сан-Лоренсо» сыграет с земляками из «Лануса».
Эквадорская «Барселона» прошла «Палмейрас» в 1/8 финала Кубка Либертадорес