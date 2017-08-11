«Барселона» готова платить Дембеле € 10 млн в год

Стали известны условия личного контракта, предложенного «Барселоной» 20-летнему нападающему дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле. По информации испанского издания Sport, в случае перехода в футболиста в состав каталонского клуба он будет получать € 10 млн за сезон по контракту, который рассчитан на пять лет.
Столкнувшись с отказом немецких коллег продавать Дембеле, «Барселона» улучшила предложение и готова отдать за форварда € 90 млн и ещё € 40 млн в виде бонусов.
«Боруссия» в свою очередь официально объявила об отстранении нападающего Усмана Дембеле от тренировок с командой. Таким образом игрок был наказан за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины. Кроме того, клуб оштрафовал футболиста, о размере штрафа в настоящий момент информации нет.