«Барселона» рассматривает возможность трансфера колумбийца Мины из «Палмейрас»

Колумбийский защитник бразильского клуба «Палмейрас» Ери Мина попал в сферу интересов «Барселоны». По информации испанского издания Sport, каталонцы намеревались осуществить трансфер 23-летнего футболиста следующим летом, однако вылет бразильцев из Кубка Либертадорес может заставить «Барселону» активно поработать над этим переходом в текущее трансферное окно. Каталонский клуб намерен предложить € 9 млн в качестве компенсации.
Мина является основным защитником «Палмейрас», игрок принял участие в семи матчах Кубка Либертадорес и забил три гола. Его команда завершила выступления в турнире, уступив «Барселоне» из Эквадора.
Эквадорская «Барселона» прошла «Палмейрас» в 1/8 финала Кубка Либертадорес