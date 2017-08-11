«Брайтон» объявил о переходе вингера Аханнаха из голландского «Алмере Сити»

21-летний вингер клуба из Нидерландов «Алмере Сити» Софьян Аханнах продолжит карьеру в английской Премьер-лиге в составе «Брайтона». Соглашение рассчитано на три года.
«Мы рады поприветствовать Софьяна в нашем клубе. Это молодой талантливый игрок с большим потенциалом», — заявил главный тренер клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Крис Хьютон.
В минувшем сезоне Аханнах стал автором 18 голов и 15 результативных передач в 42 матчах во втором по силе футбольном дивизионе Нидерландов.
Фотографию новичка можно посмотреть в клубном «твиттере» «Брайтона».
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