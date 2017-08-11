Венгер: хочу, чтобы мой преемник вывел «Арсенал» на новый уровень

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, чего ждёт от возможного преемника. Контракт французского специалиста истекает летом 2019 года. По окончании прошлого сезона 67-летний француз находился на грани ухода из команды.
«Я хочу, чтобы тот, кто придёт в клуб на моё место, вывел команду на следующий уровень. Просто хочу убедиться, что тот, кто возглавит команду после меня, в состоянии сделать это и будет хорошо работать», — цитирует Венгера The Telegraph.
Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года. Под его руководством лондонцы выиграли три чемпионата Англии, семь раз Кубок Англии и столько же раз Суперкубок Англии.
Очередной трофей Венгера. Главное — в обзоре дня
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