И. Игнатьев — о голе в ворота «Ахмата»: обыграл соперника и ударил уже на фарт

18-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, который принёс своему клубу победу над «Ахматом» (3:2) в 5-м туре РФПЛ точным ударом уже в добавленное время, поделился впечатлениями от игры
«Я очень рад и благодарен руководству клуба за этот шанс, очень хотелось проявить себя. Получилось в итоге в конце забить, очень рад и счастлив, что помог команде выиграть. Понятно, что в Грозном всегда играть тяжело, борьбы много. Рад, что нам в конце удалось забить.
Я отдал пас Перейре, и он мне выдал очень хорошую передачу. У меня получилось обыграть соперника и я ударил уже просто на фарт и попал между ног вратаря", — сказал Игнатьев в интервью клубному телевидению.
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«Краснодар» выиграл у «Ахмата» благодаря голу Игнатьева в компенсированное время