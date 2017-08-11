Исмаэл: я нечасто забиваю со штрафных ударов

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл после домашнего матча с «Краснодаром» (2:3) в 5-м туре РФПЛ поделился впечатлениями от игры. Хавбек забил один из мячей в составе грозненцев.
«Да, сегодня была хорошая игра, очень жаль, что мы проиграли. Все старались, к сожалению, вот такой результат. Мне удалось забить сегодня, но я нечасто забиваю со штрафных. При этом всегда тренируюсь над этим элементом. В Грозном только день, но впечатления самые прекрасные, встретили меня радушно. Спасибо за такой тёплый приём», — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».
Исмаэл забил гол за «Ахмат» спустя три минуты после выхода на поле