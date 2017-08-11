ЦСКА не будет отдавать Макарова в аренду, на игрока рассчитывает Гончаренко

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА не будет отдавать в аренду полузащитника молодёжной сборной России Александра Макарова в нынешнее трансферное окно.
Такое решение принял главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко, который рассчитывает на 21-летнего футболиста в ближайшее время.
Макаров, который является воспитанников ЦСКА, прошлый сезон провёл на правах аренды в «Тосно».
Клуб из Ленинградской области готов был вновь оформить аренду и взять игрока себе на сезон-17/18, а сам Макаров говорил, что для него на данном этапе карьеры важнее всего игровая практика и он готов вернуться в «Тосно». Однако Гончаренко по итогам предсезонных сборов принял решение оставить футболиста в ЦСКА.
25 июля Макаров дебютировал в составе «армейцев» в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче 3-го квалификационного раунда с греческим АЕК (2:0).