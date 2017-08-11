«Манчестер Сити» показал обновлённую раздевалку на домашнем стадионе «Эттихад — Сити оф Манчестер». Она отделана в минималистическом стиле и имеет округлую форму. Об этом сообщается на сайте «горожан».
Также на территории стадиона появился гидро-бассейн для восстановления игроков. Обновлён и тоннель, через который футболисты выходят на поле. Теперь болельщики будут ближе к действию, чем когда-либо.
Первый матч сезона-2017/18 АПЛ «Манчестер Сити» на «Этихад – Сити оф Манчестер» проведёт 21 августа против «Эвертона».
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В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп».