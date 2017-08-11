«Арсенал» предложил Алексису рекордную для АПЛ зарплату

«Арсенал» предложил нападающему Алексису Санчесу зарплату в размере £ 300 тыс. в неделю, сообщает Daily Mail. Если чилийский футболист примет данное предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии. В настоящее время 28-летний игрок зарабатывает в стане «канониров» £ 140 тыс. в неделю.
На данный момент в списке самых высокооплачиваемых игроков АПЛ лидирует полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба с окладом £ 290 тыс. в неделю.
Контракт Санчеса, который выступает за «Арсенал» с 2014 года, истекает по окончании предстоящего в Премьер-лиге сезона. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к чилийцу со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Алексис рассказал партнёрам по «Арсеналу», что готов остаться в клубе на сезон