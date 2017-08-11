«Краснодар» показал кадры из раздевалки после победы над «Ахматом»

«Краснодар» по традиции показал кадры из раздевалки. Фотографы запечатлели игроков команды после победы над «Ахматом» (3:2) в выездном матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 10 августа.
На 53-й минуте Александр Мартынович вывел «Краснодар» вперёд – 1:0. «Ахмат» усилиями Исмаэла на 73-й минуте счёт сравнял, но через три минуты Виктор Классон забил второй гол «горожан» — 2:1.
«Ахмат» усилиями Антона Швеца сравнял счёт на 90-й минуте, но пропустил на второй компенсированной минуте после удара Ивана Игнатьева – 2:3.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube.
«Ахмат» — «Краснодар» — 2:3. Видеообзор матча