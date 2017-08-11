Дель Боске: возможно, без Неймара «Барселона» станет играть ещё лучше

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске считает, что «Барселона» может извлечь выгоду из продажи Неймара в «ПСЖ». Речь не только о финансовой составляющей, но и игровой.
«Бороться с капризами игрока — это опасное занятие. «Барселона» продала футболиста, который бывает капризным. Возможно, без Неймара они будут играть ещё лучше, кто знает», — цитирует дель Боске Marca.
За время выступления в «Барселоне» Неймар принял участие в 186 матчах и забил 105 голов, отдав 80 результативных передач. 25-летний бразилец за € 222 млн был продан в «ПСЖ», став самым дорогим футболистом в истории.
Бабло побеждает скуку. Почему Неймар прав, покинув «Барселону»
Неймар рискнул, хотя мог до пенсии собирать деньги, голы и трофеи под прикрытием великих одноклубников. И в этом он круче даже Месси.