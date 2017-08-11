Клопп рассказал, кого считает фаворитом предстоящего сезона в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого считает фаворитом в предстоящем сезоне чемпионата Англии.
«Фаворитом нужно назвать „Манчестер Сити“. В прошлом году они показали отличный футбол, и лишь пару месяцев у них были проблем. Однозначно, они являются фаворитом. Ясно, что они нацелены на самые высокие места. У них в прошлом сезоне была очень сильная команда, а когда к ним перешёл Жезус, я подумал: „Бог ты мой“.
Ведь он очень молод и очень силён, фантастический игрок. А теперь у них ещё несколько новых защитников. Будет интересно посмотреть за игрой „Сити“, — цитирует Клоппа Daily Mirror.
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