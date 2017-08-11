Краневиттер: надеюсь, Ригони перейдёт в «Зенит», он может многое дать команде

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер выразил надежду, что его соотечественник хавбек «Индепендьенте» Эмилиано Ригони всё же перейдёт в питерский клуб. Накануне появилась информация, что трансфер может сорваться.
«Надеюсь, что Ригони перейдёт в «Зенит». Он является великим игроком, который может многое дать команде», — сказал Краневиттер в эфире Radio Uno FM 103.1.
Ранее издание Toda Pasion сообщило, что сделка должна быть завершена на этой неделе и «Зенит» заплатит за Эмилиано Ригони около € 10 млн.
В «Индепендьенте» дали понять, что трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться