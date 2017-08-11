«Локомотив» предложил около € 7 млн за нападающего «Нанта» Сала

Нападающий «Нанта» Эмилиано Сала может продолжить карьеру в России. Как сообщает L’Equipe, форвардом интересуется «Локомотив», который, по информации издания, уже предложил французскому клубу около € 7 млн за 26-летнего футболиста.
В прошлом сезоне аргентинский игрок провёл в чемпионате Франции 34 матча, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами.
Ранее Сала выступал за «Бордо», за который дебютировал в 2012 году, после чего играл в аренде за «Орлеан», «Ньор» и «Кан». Контракт форварда с «Нантом», чьи цвета он защищает с 2015 года, рассчитан до 2020 года.
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