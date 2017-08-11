Шляхтин переизбран председателем совета директоров «Крыльев Советов»

Состоялось заседание совета директоров «Крыльев Советов». По его итогам на должность председателя совета директоров клуба переизбран министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
«Решение принято единогласно. Также на заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с текущей жизнедеятельностью „Крыльев“, говорится на официальном сайте самарского клуба.
Самарская команда в нынешнем сезоне выступает в Футбольной национальной лиге. После 7 туров подопечные Андрея Тихонова лидируют в турнирной таблице ФНЛ.
«Крылья» выиграли у «Шинника» со счётом 3:2 и возглавили таблицу ФНЛ