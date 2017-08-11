Венгер: Ляказетт забивал во Франции каждые 80 минут, нужно доказать это и в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер многого ждёт от нападающего Александра Ляказетта, который во время летнего трансферного окна был куплен у «Лиона». В прошлом сезоне Ляказетт в 30 матчах чемпионата Франции забил 28 голов.
«Ляказетт может хорошо вписаться в нашу игру. С его движением, техникой, качествами и эффективностью. Во Франции он забивал каждые 80 минут. В Англии это будет его целью. Он должен доказать, что способен забивать и здесь», — цитирует Венгера Sky Sports.
11 августа «Арсенал» проведёт первый матч в новом сезоне АПЛ. В Лондоне «канониры» сыграют против «Лестер Сити».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 мск.
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