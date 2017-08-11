Фернандеш: Сёмин дал мне шанс, и я оправдал ожидания

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что под руководством Юрий Сёмина он стал чаще брать ответственность в игре на себя, а также высказал мнение, кто в нынешнем сезоне будет бороться за титул в РФПЛ.
«При Сёмине стал ключевым футболистом «Локомотива»? Не стал бы использовать слово «ключевой». Теперь у меня больше возможности влиять на игру. Мне дали шанс, и я оправдал ожидания. Болельщики признали лучшим игроком прошлого сезона — приятно, это признание моей работы. Но больше доволен тем, как сложился сезон. Ведь я начинал его в дубле, провёл там два месяца, а в конце уже был номинирован на звание лучшего игрока команды. Эта работа в течение года не может не удовлетворять.
«Спартак» – одна из лучших команд вместе с ЦСКА и «Зенитом». Вот эта тройка будет сражаться за титул. Хотя в матче за суперкубок «Спартак» был не в оптимальной форме. Но он хорошо организован и поборется за первое место, несмотря на две стартовых ничьи», — цитирует Фернандеша «Советский спорт».