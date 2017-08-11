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Трубач: перед дерби с ЦСКА всегда разговариваю с Титовым

11 августа 2017, пятница. 13:44 Футбол

Певец и болельщик «Спартака» Николай Трубач в преддверии матча 6-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак», который состоится 12 августа, рассказал, как смотрит дерби.

«Исторически так сложилось, что дерби ЦСКА – «Спартак» — самое важное событие, которого ждёшь целый год. Перед завтрашним матчем настроен оптимистично. У меня есть игровая футболка Егора Титова, в которой он выиграл Кубок России в 2003 году. В финальном матче он стал автором победного гола. Егор подарил мне эту футболку, которая для меня является талисманом. Часто помогает, когда достаю её из шкафа.

Перед матчем созваниваюсь с Титовым, по возможности встречаюсь с ним. Традиционно обмениваемся мнениями. Либо ходим друг к другу в гости, либо договариваемся встретиться в каком-нибудь ресторане. Завтра, к сожалению, пересечься с Егором не удастся, ведь его команде скоро играть в Курске. Но обязательно свяжусь с ним.

Мы дружим уже 20 лет. Всегда интересуюсь у Егора, чего ждать от матча, на что надеяться. Он смотрит на футбол с профессиональной точки зрения. Как тренер и человек, готовивший чемпионскую команду, Титов отмечает различные нюансы. Слушая его, я будто нахожусь на скамейке запасных. Всегда интересно слушать профессионала», — сказал Трубач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак». Начало – в 17:30 мск.

Бесчастных: в дерби ЦСКА — «Спартак» никогда нет фаворита
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Егор Титов
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
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