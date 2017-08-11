Марокко подал заявку на проведение чемпионата мира — 2026

Королевская марокканская футбольная федерация подала заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт федерации.
В январе 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, в 2026 году впервые чемпионат мира пройдёт по новому регламенту.
Ранее в СМИ сообщалось, что чемпионат мира 2026 года, скорее всего, пройдёт за пределами Европы. В 2018 году чемпионат мира примет Россия, а в 2022-м – Катар. По принципу ротации континентов следующий чемпионат должен пройти не в Европе и не в Азии.