«Барселона» получила € 222 млн от «ПСЖ» за продажу Неймара

«Барселона» получила € 222 млн от «ПСЖ» за продажу нападающего Неймара, и, таким образом, шансы бразильского футболиста сыграть во втором туре чемпионата Франции с «Генгамом» увеличились.
Как сообщает Sport.es, перечисление средств теперь позволит испанской федерации отправить трансферный сертификат в федерацию футбола Франции. Матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Генгамом» состоится 13 августа.
Ранее в СМИ сообщалось, что дебют бразильца может быть отложен, так как «Барселона» до сих пор не отправила трансферный сертификат футболиста в федерацию футбола Франции.
Неймар сохраняет шансы на участие в матче с «Генгамом»