Федерация футбола Франции подтвердила, что Неймар дебютирует за «ПСЖ» 13 августа

Нападающий «ПСЖ» Неймар дебютирует за парижан в ближайшем матче чемпионата Франции с «Генгамом». Информация появилась на официальной странице Федерации футбола Франции в «Твиттере».
«Барселона», цвета которой бразилец защищал до перехода в «ПСЖ», прислала все необходимые бумаги, подтверждающие переход игрока. Таким образом, Неймар сможет появиться на поле уже во втором туре. Матч «Генгам» — «ПСЖ» состоится 13 августа.
Ранее стало известно, что на счёт «Барселоны» поступили € 222 млн. Именно столько «ПСЖ» заплатил за трансфер Неймара, который стал самым дорогим футболистом в истории.
«Барселона» получила € 222 млн от «ПСЖ» за продажу Неймара