КДК оштрафовал «Спартак» на 150 тыс. рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на заседании по итогам матчей 5-го тура РФПЛ.
«По матчу «СКА-Хабаровск» — «Анжи»: болельщики «СКА-Хабаровска» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей.
По матчу «Спартак» — «Арсенал»: болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. Также болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 110 тыс. рублей. «Арсенал» вышел на поле на 3 минуты позже, за задержку времени начала матча клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.
По матчу «Ахмат» — «Краснодар»: Олег Кононов покидал техническую зону, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также «Ахмат» использовал оборудование стадиона для поддержки своей команды, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.