Коутиньо попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его из команды

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо обратился к руководству с официальным заявлением. Бразилец попросил продать его. Об этом сообщает Sky Sports.
В услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Барселона», но «Ливерпуль» дважды отклонил предложение каталонцев о продаже игрока. Сегодня мерсисайдцы на своём официальном сайте выступили с заявлением, в котором сообщили, что Коутиньо продан не будет.
Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Ранее «Барселона» предлагала за Коутиньо € 85 млн.
Клопп: нет цены, за которую «Ливерпуль готов продать Коутиньо