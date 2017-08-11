Гончаренко: в каких-то матчах ЦСКА может понадобиться ротация состава

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии домашнего матча 6-го тура РФПЛ со «Спартаком» (12 августа) рассказал, что у его команды нет серьёзных проблем, а с учётом плотного графика потребуется ротация состава.
«На данный момент серьёзных проблем я не вижу. Понятно, что сейчас пошли матчи через два дня на третий, и это сложнее, чем играть через три дня на четвёртый. Стараемся учитывать ситуацию и делать всё необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков. В частности, понимаем, что в каких-то поединках может понадобиться определённая ротация состава.
Атакующий потенциал у нас довольно высокий, надо стараться по максимуму его использовать. С другой стороны, нельзя забывать: если команда не пропускает, её шансы на победу гораздо выше. Откуда появился этот временный перекос в сторону атаки? Абсолютно нормальное явление, когда приходит новый тренер. Сначала ты больше думаешь о защите. Когда оборонительные действия более-менее отлажены, приступаешь к построению игры в атаке. Собственно говоря, так и образуется этот крен — если созидательная игра удаётся, в какой-то момент может ослабнуть концентрация в защите. По сути, именно это с нами и произошло. Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, команда по инерции бежала в атаку, и нас за это наказывали.
Каким образом удалось в кратчайшие сроки всё наладить? Ничего особенного не происходило. Пообщались с игроками, определили моменты, которые впредь необходимо избегать. Команда у нас очень опытная, она легко управляема и способна правильно реагировать на ту или иную ситуацию», — цитирует наставника пресс-служба ЦСКА.