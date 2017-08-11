Игрок «Краснодара» Игнатьев стал самым молодым автором гола в РФПЛ

Нападающий Иван Игнатьев стал первым воспитанником академии «Краснодара», который смог отметиться голом в матче РФПЛ, и самым молодым игроком, забившим в российской Премьер-Лиге, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Он поразил ворота «Ахмата» в возрасте 18 лет, 7 месяцев и 4 дней.
Гол Игнатьева в добавленное время принёс «горожанам» победу в выездном матче 5-го тура Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2).
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И. Игнатьев — о голе в ворота «Ахмата»: обыграл соперника и ударил уже на фарт