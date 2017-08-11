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«Спартак» наймёт аналитика под Лигу чемпионов

11 августа 2017, пятница. 16:05 Футбол

Московский «Спартак» наймёт аналитика под Лигу чемпионов. Как сообщает «Спорт-экспресс», красно-белые пригласят в команду тактика-аналитика Жан-Пьера Джерозу.

Швейцарскому специалисту, которому 14 сентября исполнится 50 лет, предстоит заниматься разбором соперников «Спартака» в самом престижном европейском клубном турнире. Жан-Пьер будет выезжать на их матчи и предоставлять тренерскому штабу Массимо Карреры подробные отчёты. При этом Джероза станет появляться и на встречах москвичей, чтобы соотносить их возможности с оппонентами в еврокубках. Он уже побывал на игре 5-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0), а завтра посетит дерби с ЦСКА.

Джероза известен по работе с Джованни Трапаттони: он ассистировал итальянцу в «Зальцбурге» в 2006-2008 годах, а затем выступал в роли аналитика в сборной Ирландии. При этом с 2010 года швейцарец параллельно сотрудничал с «Базелем», где также отвечал за разбор соперников в Лиге чемпионов.

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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