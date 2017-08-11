«Зенит» получил посылку от создателей соломенной «Зенит-Арены»

«Зенит» получил ответную посылку от создателей соломенной «Зенит-Арены». В ней находился арбуз. Об этом говорится на официальной странице питерского клуба в «Инстаграме».
«Получили посылку от создателей соломенной «Зенит-Арены» в Ставропольском крае. Большое спасибо», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Ставропольском крае на ферме Пономарёво построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-Ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге.
«Зенит» отреагировал на эту новость следующим образом: «Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на «Зенит-Арене» (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарёва, мы ждём на стадионе «Санкт-Петербург» для обмена опытом. Билет пришлём!».
Посылку «Зенит» выслал. Создатели «Зенит-Арены» получили её 1 августа. В ней было три мяча, 11 футболок и вымпел петербургской команды.
Фото полученной посылки также можно посмотреть в «Инстаграме».