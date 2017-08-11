Жулиано счастлив от вероятного перехода в «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано признался, что очень рад вероятному переходу в «Фенербахче». Сегодня бразилец прибудет в Стамбул, чтобы пройти медицинский осмотр и продолжить переговоры по контракту.
Жулиано в «Инстаграме» разместил фотографию, на которой он изображен в футболке «Фенербахче», и сопроводил её сообщением: «Спасибо! Я очень счастлив».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа.
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«Фенербахче»: Жулиано вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра