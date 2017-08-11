За три часа до начала матча с «Ахматом» ФК «Зенит» откроет «Фан-Променад»

За три часа до начала матча с «Ахматом» в фойе главного стадиона Петербурга откроется развлекательная зона для болельщиков: 44 игровые станции, конкурсы, призы, подарки и многое другое, сообщает пресс-служба ФК «Зенит».
Каждый желающий сможет нарисовать баннер, чтобы поддержать команду, украсить себя СБГ-наклейкой или аквагримом, поиграть в настольный футбол, оставить пожелания зенитовцам (и они прочтут их перед выходом на поле!), увидеть футбольных фристайлеров, посетить первый в истории футбольных стадионов страны барбершоп, сделать снимок в фотобудке и многое другое. Предматчевый разогрев дополнят специально приглашенные ведущий и диджей. Кроме того, все гости стадиона смогут принять участие в конкурсах и выиграть атрибутику сине-бело-голубых.
«Фан-Променад» — новая развлекательная зона для болельщиков, которая станет традицией для домашних матчей «Зенита». Сине-бело-голубые предлагают всем болельщикам прийти на стадион пораньше, чтобы максимально комфортно и в отличном настроении занять своё кресло перед игрой.
Стадион «Санкт-Петербург» начнёт принимать гостей в 17:00 по петербургскому времени. Билеты на матч с «Ахматом» доступны в клиентском офисе на Добролюбова, 16А, в многочисленных терминалах, в магазине на Невском, 20, и на tickets.fc-zenit.ru.