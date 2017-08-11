«Спартак» в преддверии матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА тренируется в полном составе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Отсутствуют только получивший тяжёлую травму в матче предыдущего тура с тульским «Арсеналом» (2:0) Артём Тимофеев и восстанавливающийся от повреждения, полученного в июне, хавбек Роман Зобнин.
Напомним, что Тимофееву был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 12 августа. Начало — в 17:30 мск.
«Спартак» в преддверии матча с ЦСКА тренируется в полном составе