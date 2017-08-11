Созин: если за ЦСКА в игре со «Спартаком» сыграет Помазун, счёт будет крупным

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится 12 августа. Он отметил, что если в воротах «армейцев» снова вместо Игоря Акинфеева появится Илья Помазун, то команда может столкнуться с вратарской проблемой.
«В начале чемпионата все ждали матча «Зенит» – «Спартак», и на его фоне звучное московское дерби проигрывает. В третьем туре показалось, что ЦСКА случайно проиграл «Локомотиву». Но потом уже был неслучайный «Рубин». Травма Акинфеева показала футбольному сообществу Помазуна… Вратари в любом игровом виде спорта – это отдельная каста. Они живут по своим законам. Как правило, их судить, ругать и обсуждать не берутся. Но то, что показал молодой голкипер «армейцев» в своих первых матчах за основной состав, не поддаётся логическому объяснению.
Дёрганый, неуверенный, трясущийся как осиновый лист вратарь внёс полный сумбур не только в действия игроков, но и в тренерский штаб, похоже, тоже. Уверен, что Гончаренко не ожидал такого выхода на поле. Если завтра не будет Акинфеева, то я не знаю, что ЦСКА противопоставит сопернику. Возможно, «армейцы» могут выигрывать за счёт давления, если будут делать так, чтобы «Спартак» не бил по воротам. Но разве можно на это рассчитывать?
Если завтра будет Помазун, то счёт будет крупным. Человек не готов к Премьер-Лиге, все это понимают и видят. Но даже если удастся подготовить Акинфеева – состав ЦСКА проигрывает обойме «Спартака». Глубины нет, на замены выходят те, кто давно в команде — Миланов, Набабкин. Но это не усиления. Есть молодое поколение и те, кто давно и уверенно сидит на лавке. Обойма – 12-13 человек, не больше. Открытыми остаются вопросы, будет ли играть Васин и выйдет ли Натхо. Остальное известно заранее.
Любой футбольный человек понимает, что если не будет Акинфеева, то это конец. Хоть какой-то Чепчугов должен быть. Помазуну надо ещё много где поиграть, чтобы достичь уровня ЦСКА. Так что мне всё-таки кажется, что Акинфеев завтра будет. Но даже с ним у «Спартака» сейчас ситуация лучше. В матче с «Зенитом» красно-белые не сдались. Просто по ним проехались катком. Завтра «Спартак» соберётся.
У «армейцев» шансы минимальные, если не случится какого-нибудь чуда. Я бы поставил на «Спартак». После «Зенита» они будут доказывать, что это было случайностью, а что будет доказывать ЦСКА – я не знаю», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».