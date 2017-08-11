Зе Луиш готов сыграть с ЦСКА, несмотря на то что досрочно покинул тренировку

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что нападающий красно-белых Зе Луиш готов сыграть в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, несмотря на то что сегодня был вынужден досрочно завершить тренировку. По словам итальянского специалиста, форвард получил ушиб.
«Всё хорошо, просто Зе покинул поле, потому что получил ушиб. Он готов сыграть», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
«Ротация состава в матче с „Арсеналом“? Есть какие-то изменения, но это в порядке вещей. Как отреагировал Ребров, что пропустил матч? Он профессионал, понимает, можно играть, можно не играть. Он спокойный и старается работать так же, как раньше», — заявил наставник «Спартака».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 12 августа. Начало — в 17:30 мск.