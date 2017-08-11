Каррера: «Спартак» знает сильные и слабые стороны ЦСКА. Будем этим пользоваться

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Мы знаем, что ЦСКА сильная команда. Но мы тоже сильны и, я думаю, сыграем этот матч с ними на равных.
«Армейцы» играют в хороший футбол, они довольно сыгранные. ЦСКА — это команда, которая заслуживает уважения. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Будем этим пользоваться. Какие? Этого я не скажу.
Отличия матчей на «Открытие Арене» и на стадионе ЦСКА? Дерби — это особенный матч, особой разницы нет. Не важно, играешь ты дома или на выезде.
Даже если не играет Акинфеев, тот, кто его заменяет, качественный игрок, иначе бы он не играл с ЦСКА", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 12 августа. Начало — в 17:30 мск.