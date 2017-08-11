Каррера подтвердил, что в «Спартаке» появится аналитик под Лигу чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что в московском клубе появится аналитик под Лигу чемпионов, где чемпионы России возьмут старт с группового этапа. Ранее сообщалось, что красно-белые пригласят в команду тактика-аналитика Жан-Пьера Джерозу.
«Это ещё один аналитик. Он для Лиги чемпионов. Будем чаще играть, и нам понадобится помощник, чтобы анализировать соперника и помогать Пилипчуку», — заявил итальянский наставник красно-белых, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.