Джикия: от Карреры практически перед каждой игрой звучит пламенная речь

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере.
«Мы с Каррерой поприветствовали друг друга на первой тренировке, и с первой же минуты пошла серьёзная работа. Массимо объяснил своё видение футбола, и всё сложилось. Он вообще очень хороший мотиватор. Умеет подобрать определённые слова, которые нужны именно в этот момент. Не бывает такого, чтобы он тебе два раза сказал одно и то же. Всегда старается что-то обновить, что-то добавить. В этом его главное качество.
От Карреры практически перед каждой игрой звучит пламенная речь. Его слова зажигают игроков. А так, чтобы что-то конкретное запомнилось, ничего определённого нет. Есть несколько вещей, я их и теперь прокручиваю в голове. Но вот сейчас, если их повторить, вы не услышите ничего необычного. Видимо, важно, кто их говорит, как и где», — сказал Джикия в интервью еженедельнику «Футбол».