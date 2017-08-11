Каррера отнёс травму Тимофеева к большой потере для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму полузащитника красно-белых Артёма Тимофеева, полученную им в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0). У 23-летнего хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
«Конечно, это большая потеря для „Спартака“. Он русский, полузащитник. Конечно, будем что-то предпринимать», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Итальянский специалист оценил дебют новичка красно-белых хорватского полузащитника Марио Пашалича.
«Он сыграл хороший матч. Это современный полузащитник, который может играть на любой позиции. «Бокс-ту-бокс», над обороной», — заявил Каррера.
Тимофеев: обещаю, вернусь и стану ещё сильнее!