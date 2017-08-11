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Каррера отнёс травму Тимофеева к большой потере для «Спартака»

11 августа 2017, пятница. 18:44 Футбол

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму полузащитника красно-белых Артёма Тимофеева, полученную им в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0). У 23-летнего хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

«Конечно, это большая потеря для „Спартака“. Он русский, полузащитник. Конечно, будем что-то предпринимать», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Итальянский специалист оценил дебют новичка красно-белых хорватского полузащитника Марио Пашалича.

«Он сыграл хороший матч. Это современный полузащитник, который может играть на любой позиции. «Бокс-ту-бокс», над обороной», — заявил Каррера.

Тимофеев: обещаю, вернусь и стану ещё сильнее!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Артём Тимофеев Марио Пашалич Массимо Каррера Травмы — футбол
Новости. Футбол
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