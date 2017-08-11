Глушаков: думаю, перед дерби с ЦСКА никого жечь не будем

Капитана «Спартака» Дениса Глушакова на пресс-конференции перед дерби с ЦСКА спросили, не планируют ли красно-белые перед игрой сжечь плюшевого коня, как это в своё время сделал экс-полузащитник команды Денис Бояринцев, или живого коня.
«Шашлык? Нет, я даже не задумывался об этом. У каждого свои традиции, каждый по-своему настраивается на матчи. Думаю, у нас никто никого жечь не будет.
К каждому матчу мы настраиваемся профессионально. Каждый матч — с ЦСКА или ещё с кем-то — это матч, в котором надо победить. Понятно, что вся Москва, все в предвкушении этого матча. Одним словом, это дерби», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа, начало игры — в 17:30 мск.
Калиниченко: однажды Бояринцев сжёг плюшевого коня!
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