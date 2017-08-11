Судья дерби ЦСКА — «Спартак» Сельдяков: видеоповторы сделают из судьи пастуха

Российский арбитр Владимир Сельдяков, назначенный на матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак»,поделился мнением о системе видеоповторов, которую могут ввести в футболе.
«Я считаю, что это очень плохо. Падает авторитет арбитров. Мы стараемся, чтобы у нас любой арбитр, как и футболист, был личностью на поле. Тот же Коллина — разве он не ошибался? Видеоповторы убьют эту личность. Судья станет пастухом.
Я тренируюсь, чтобы на 94-й минуте успеть в нужном ракурсе увидеть момент и принять правильное решение. Если у нас видеоповторы, зачем мне тренироваться? Буду стоять в центре поля, случится спорный момент в штрафной — пойду посмотрю повтор», — цитирует Сельдякова портал «Подмосковье сегодня».
Очоа: видеоповторы — отличное решение для того, чтобы футбол был непредвзятым