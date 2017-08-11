Ринкон перешёл из «Ювентуса» в «Торино»

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон продолжит карьеру в «Торино». Как сообщает официальный сайт «старой синьоры», 29-летний хавбек присоединился к «быкам» на правах аренды до 30 июня 2018 года за € 3 млн. При этом «Торино» выкупит венесуэльского игрока за € 6 млн, если он проведёт определённое количество матчей за этот период.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Ринкону со стороны российских клубов — «Зенита» и «Спартака». Хавбек перебрался в «Ювентус» из «Дженоа» за € 8 млн в январе 2017 года. В прошлом сезоне Ринкон провёл 16 матчей в итальянском чемпионате за «Дженоа» и 13 — за «Ювентус».
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