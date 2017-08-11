Николаев: слова Тарханова удивили, в личной беседе он мне такого не говорил

Арбитр Алексей Николаев, который обслуживал встречу 4-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Урал» (1:1), прокомментировал критику в свой адрес со стороны главного тренера екатеринбуржской команды Александра Тарханова за назначенный пенальти в ворота его команды в компенсированное время.
«Для меня это очевидный эпизод. Там было нарушение, задержка рукой со стороны защитника. После игры мы с Тархановым пообщались, он выразил мнение, что это не нарушение правил и не пенальти. Таких эмоций, какие он потом выразил прессе, не было. Он мне не говорил, что я должен заканчивать с судейством и прочее. Поэтому для меня это было несколько удивительно. Тем более прошло время, прежде чем это было высказано. В личной беседе всё было культурно.
Не было ли желания грубо ответить? Я никогда не смогу говорить в таком тоне с кем бы то ни было. Это не в моём духе и стиле. Я никогда не обижу человека даже после таких слов. Это эмоции, просто нужно ими владеть. Конечно, это не так просто, но я считаю, что человек должен следить за эмоциями и стараться никого не обидеть», — сказал Николаев в программе «Свисток».
«Я ещё раз убедился в одной вещи. Если Тарханов сказал, что от таких судей надо избавляться, то у этого человека совсем плохо с адекватностью», — добавил делегат УЕФА Леонид Калошин.