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Калошин: пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Рубином» был откровенным

11 августа 2017, пятница. 19:46 Футбол

Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал спорные эпизоды в матче 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» (1:1), который обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«На 62-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива». Момент уж очень откровенный. Баринов даже на мяч не смотрел, его внимание было сосредоточено на футболисте «Рубина». Хорошо, что Алексей этот эпизод увидел, поскольку могла возникнуть ситуация, когда он перевёл бы взгляд, а нарушение уже состоялось. Жёлтая карточка абсолютно правильная — это срыв перспективной атаки без попытки сыграть в мяч.

На 52-й минуте был удалён Жонатас. Алексей не сразу дал свисток, но решение дать игроку жёлтую карточку верное. Здесь именно вторая жёлтая, а не прямая красная», — сказал Калошин в программе «Свисток».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Рубин Дмитрий Баринов Жонатас Футбольное судейство
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
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