Гаджиев на встрече с болельщиками извинился за неудачный старт «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев на встрече команды с болельщиками принёс извинения за неудачные результаты пермяков на старте сезона.
Напомним, что «Амкар» после пяти туров располагается на последней строчке в таблице РФПЛ, имея в активе одно очко.
«Мы не меньше огорчены текущим результатом. Всё принимаем близко к сердцу. У футболистов нет вальяжности. По самоотдаче замечаний нет.
Команда — это живой организм. Она болеет и претерпевает изменения. Мы взяли целую группу игроков. Им надо время, чтобы окрепнуть.
Сезон будет трудный! Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжёлые. Будем правильно вести подготовку и поднимать уровень наших игроков.
Мы работаем, но остаётся чувство неловкости за старт. От себя и команды хочу принести всем извинения.
Атака — это проблема. Нет агрессии, нужно больше предложений в чужой штрафной. Мы обсуждаем это с игроками", — приводит слова Гаджиева пресс-служба «Амкара».