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Делегат УЕФА: если Мамаев оскорбил Родолфо, его должны были удалять с поля

11 августа 2017, пятница. 20:03 Футбол

Делегат УЕФА Леонид Калошин в эфире программы «Свисток» прокомментировал инцидент, произошедший в матче 5-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Краснодар» (2:3).

Ранее сообщалось, что в первом тайме полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев позволил себе оскорбительное высказывание в адрес защитника «Ахмата» Родолфо. В результате в перерыве между россиянином и бразильцем произошла стычка. КДК РФС эту ситуацию рассматривать не стал, так как в рапортах делегата и инспектора матча о стычке ничего не указано.

«Если было оскорбление со стороны Мамаева, он должен был получить красную карточку. Либо этого не было, либо никто из официальных лиц не услышал. Мы можем только предполагать. Но меня кое-что смутило. Когда Родолфо пришёл и начал заниматься ненужной миротворческой деятельностью, он должен был сразу получить жёлтую карточку. Игроки уже разошлись, а Родолфо зачем-то влез в эту ситуацию. Если игрок произносит грубое слово в адрес соперника, то это удаление. Тем более если речь идёт о расизме — это вообще вдвойне наказывается», — заявил Калошин.

КДК не стал рассматривать эпизод с конфликтом Родолфо и Мамаева
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Краснодар Данташ Родолфо Павел Мамаев Расизм Футбольное судейство
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
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