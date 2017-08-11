Зырянов: матчи «Зенита» с Манчини во главе смотрю, при Луческу этого не делал

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов сообщил, что не смотрел матчи с участием основной команды, когда её возглавлял Мирча Луческу, однако начал смотреть игры с приходом в клуб нового главного тренера Роберто Манчини.
«Смотрю ли матчи основной команды «Зенита»? Да. Футбол Луческу не смотрел. Было тяжело смотреть. Сейчас смотрю. У Манчини знакомый итальянский стиль игры, с которым мы добивались результата с мистером Спаллетти.
Могут ли быть проблемы от того, что в команде четыре новых аргентинца? Ну разве что как в армии: они, как дагестанцы, начнут отбирать посылки из дома… Тогда могут быть проблемы. Но четверым аргентинцам будет легче адаптироваться», — цитирует Зырянова «Фонтанка».
А. Давыдов: Зырянов уже в общей группе «Зенита-2», мы его ждём, ребята — тоже