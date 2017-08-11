ЦСКА получил награду за свой стадион от мэра Москвы

В пятницу в рамках празднования Дня строителя мэр Москвы Сергей Собянин вручил ЦСКА приз в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения».
«ВЭБ Арена» — один из немногих объектов, который победил сразу в двух номинациях — по мнению жителей Москвы и по признанию городской конкурсной комиссии. Почётный приз из рук Сергея Собянина получил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «армейцев».
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