«Расинг» получит € 350 тыс., если Гарай перейдёт в «Спартак»

«Расинг» заинтересован в трансфере защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартак», поскольку ему положен процент от сделки, сообщает El Diario Montanes.
По информации зарубежных СМИ, аргентинский футболист близок к переходу в стан красно-белых примерно за € 20 млн. Если сделка состоится, то «Расингу» достанутся около € 350 тыс. Это будет уже четвёртый случай, когда скромный испанский клуб получит бонус за воспитание Гарая. В 2011 году «Реал» продал Эсекьеля в «Бенфику» за € 5,5 млн, в 2014-м «Зенит» приобрёл игрока у «Бенфики» за € 6 млн, а два года спустя российский клуб продал защитника в «Валенсию» за € 24 млн. Прошлые три сделки принесли «Расингу» примерно € 530 тыс.
«Зенит» отказался от услуг Гарая